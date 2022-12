Malgré la promesse de Tim Cook de maintenir Twitter dans l’App Store, le réseau social a l’oiseau bleu pourrait bientôt se trouver en porte à faux avec l’une des règles les plus importantes de l’App Store portant sur la gestion des données personnelles. Si l’on en croit en effet le site Platformer, Twitter chercherait à obliger les utilisateurs à subir des publicités encore plus personnalisées et invasives, et seuls les abonnés Twitter Blue échapperaient à ce traçage.

Twitter pourrait ainsi récupérer le suivi de localisation et le numéro de mobile de ses utilisateurs, données qui seraient revendues ensuite aux annonceurs publicitaires. Problème, cette récolte de données contrevient de façon claire à la section 3.2.2 (iv) des CGU de l’App Store :

Les applications doivent permettre à un utilisateur d’obtenir ce pour quoi il a payé sans effectuer de tâches supplémentaires, telles que publier sur les réseaux sociaux, télécharger des contacts, se connecter à l’application un certain nombre de fois, etc. Les applications ne doivent pas obliger les utilisateurs à évaluer l’application. , examinez l’application, regardez des vidéos, téléchargez d’autres applications, appuyez sur des publicités, activez le suivi ou effectuer d’autres actions similaires afin d’accéder aux fonctionnalités et au contenu, d’utiliser l’application ou de recevoir une compensation monétaire ou autre, y compris, mais sans s’y limiter, des cartes-cadeaux et codes.

Se dirige t-on vers un nouveau bras de fer entre Twitter et Apple ? Pas sûr, sachant que la firme de Cupertino est une habituée des passe-droits accordés à tel ou tel éditeur d’application mobile. Et Twitter est sans doute d’une importance toute stratégique pour l’App Store…