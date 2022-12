Si vous avez plus de huit ans passez votre chemin : My Little Pony: Mane Merge (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) s’adresse clairement aux plus jeunes, et le pitch donne le ton : « Allez tout le monde, nous devons sauver Equestria ! Les ténèbres envahissent la contrée, provoquant le chaos chez les poneys de terre de Baie de Port-poney, les licornes de Bridebois et même chez les Pégases évoluant dans les nuages à Hauts-de-Zéphyr. En avant pour aider les Mane 5, Sunny, Izzy, Zipp, Ruby et Hitch alors qu’ils enquêtent sur ce qui se cache derrière cette sombre malédiction. »



Côté gameplay, le bambin aura droit à 5 mini-games, dont un match-3 ultra classique et quelques activités de bon goût (créer de beaux bracelets de l’amitié avec Izzy, danser avec la plus grande pop star des Hauts-de-Zéphyr Ruby Pétale, aider Sunny à restaurer sa chambre, etc.). En récompense de tous ces efforts, des autocollants à collectionner. On aurait pu espérer un peu mieux en nouveauté Apple Arcade à une semaine des fêtes, surtout que chez le concurrent Netflix, ça sort du très très lourd depuis quelques semaines…