Un Mac Pro très puissant avec une puce M2 Extreme devait voir le jour, mais Apple aurait finalement décidé de l’abandonner selon Mark Gurman de Bloomberg. Le problème viendrait essentiellement du coût.

Un tel Mac Pro avec une puce M2 Extreme coûterait au moins 10 000 dollars dans sa configuration de base, sans aucune autre amélioration (stockage, RAM, etc). Ce serait un produit de niche et Apple jugerait qu’il n’est finalement pas nécessaire de continuer avec ce modèle étant donné les coûts de développement que cela engendre, tout comme les ressources d’ingénierie et la production.

Apple ne compte pas pour autant abandonner son ordinateur orienté vers les professionnels. Le fabricant développe un Mac Pro avec la puce M2 Ultra pouvant avoir jusqu’à 24 cœurs pour le processeur (CPU), jusqu’à 76 cœurs pour la partie graphique (GPU) et 192 Go de RAM. Ce Mac serait modulaire, avec la possibilité d’ajouter de la RAM, du stockage et d’autres composants.

L’actuel Mac Pro, qui se repose sur des processeurs Intel et non les puces Apple Silicon, a vu le jour en décembre 2019. Son premier prix est de 6 499€. Le tarif du prochain modèle n’est pour le moment pas connu. Il en va de même pour la date de sortie qui n’est pas connue, si ce n’est que ce sera dans le courant de 2023.