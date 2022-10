Apple continue son travail sur ses prochains ordinateurs, avec notamment un Mac Pro ayant une puce M2 « Extreme » pour 2023 selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg évoque aussi les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac mini avec la puce M2.

Mac Pro actuel

Un nouveau Mac Pro pour 2023

Apple aurait accéléré pour ce qui concerne les tests du futur Mac Pro. L’ordinateur aurait le droit à la puce M2 Ultra et à la puce M2 « Extreme ». Il s’agit pour l’instant d’un nom officieux sachant qu’une puce similaire n’existe pas aujourd’hui, là où la M1 Ultra est disponible. Le modèle le plus haut de gamme serait jusqu’à quatre fois plus puissant qu’un Mac avec la puce M2 Max.

Les utilisateurs auraient le droit à un processeur (CPU) avec 24 ou 48 cœurs et une puce graphique (GPU) avec 76 ou 152 cœurs selon la configuration. Il sera également possible d’avoir jusqu’à 256 Go de RAM. L’un des modèles actuellement testé par Apple dispose d’un CPU avec 24 cœurs (16 cœurs performants, 8 efficients), 76 cœurs graphiques et 192 Go de RAM. La machine tourne sous macOS Ventura 13.3. Pour rappel, Apple proposera demain la version finale de macOS Ventura 13.0.

D’autre part, Gurman évoque les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui embarqueront les puces M2 Pro et M2 Max. Cette dernière aurait un CPU à 12 cœurs (8 cœurs performants, 4 efficients), 38 cœurs graphiques et jusqu’à 64 Go de RAM. Ces ordinateurs portables doivent arriver d’ici les prochains mois.

Enfin, un nouveau Mac mini avec la puce M2 est également en préparation. Il aura la même puce que l’on retrouve dans le dernier MacBook Air et le dernier MacBook Pro de 13 pouces. Là encore, la disponibilité se fera d’ici quelques mois. À noter qu’un Mac mini avec la puce M2 Pro est également testé, mais il n’est pas précisé si Apple compte sortir ce modèle pour le public.