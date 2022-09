Apple va sortir cette année de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et leur arrivée se fera au quatrième trimestre selon Digitimes. Cela peut semble évident pour certains, mais il se trouve que ce n’était pas assuré. En effet, des bruits de couloirs avaient au départ suggéré une arrivée au début 2023.

Il y a eu une incertitude concernant le calendrier de sortie des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le fait de savoir s’ils vont avoir une puce avec une gravure en 5 nm ou en 3 nm. Mais il semble de plus en plus probable que les ordinateurs portables seront commercialisés d’ici la fin de l’année avec des puces 5 nm. Il faut s’attendre à une keynote Apple au mois d’octobre.

Sans surprise, les nouveaux MacBook Pro auront les puces M2 Pro et M2 Max. Il ne faut pas s’attendre à un nouveau design général des machines, les changements auront lieu sous le capot avec de meilleures performances. Le dernier design en date du MacBook Pro est proposé depuis l’an dernier et comprend un châssis aux bords plus plats, une encoche en haut de l’écran, le retour des ports MagSafe et HDMI, et plus encore.

Dans la foulée, Digitimes rapporte que les expéditions de MacBook sont restées relativement stables par rapport aux ordinateurs portables tournant sous Windows avec des processeurs Intel. Le lancement du nouveau MacBook Air avec la M2 en juillet, combiné au lancement prochain des nouveaux MacBook Pro, pourrait faire en sorte que la part de marché d’Apple sur le marché des ordinateurs portables atteigne un sommet, ajoute le site.