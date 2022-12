Ce samedi 17 décembre, CC Wei, CEO de TSMC, a confirmé lors d’une conférence à Taipei que son usine en cours de construction dans la préfecture de Kumamoto (Japon) fabriquera des capteurs photo Sony pour Apple, et donc pour l’iPhone. Le site R&D de Sony à Kumamoto travaille déjà sur les nouvelles générations de capteurs à destination de l’iPhone (et d’autres fabricants). Lors de sa tournée japonaise la semaine dernière, Tim Cook en personne avait rendu visite à ces installations de pointe.

Outre cette confirmation, CC Wei a averti des risques inhérents à un contrôle excessif des exportations par des administrations gouvernementales, un tacle qui semble ici directement adressé à l’administration américaine, tout aussi protectionniste sous l’ère Biden que sous l’ère Trump : « Les contrôles à l’exportation et l’interdiction de produits en provenance d’autres pays étrangers détruisent la productivité et l’efficacité acquises dans le cadre de la mondialisation, ou du moins ils réduisent les avantages offerts par un marché libre ». Le CEO a même estimé que « la confiance mutuelle et la coopération entre les pays commencent à s’affaiblir ».