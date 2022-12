Liaison sera la première série française d’Apple TV+ et il y a maintenant une date de sortie : ce sera disponible dès le 24 février 2023 sur la plateforme de streaming. On retrouvera Vincent Cassel et Eva Green.

Liaison est un thriller contemporain aux enjeux importants qui explore la façon dont les erreurs de notre passé ont le potentiel de détruire notre avenir, combinant l’action avec une intrigue imprévisible et à plusieurs niveaux où l’espionnage et l’intrigue politique jouent contre une histoire d’amour passionnée et durable. La série avait été évoquée pour la première fois en juin 2021.

En plus de Vincent Cassel et Eva Green, le casting comprend Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irène Jacob, Laetitia Eido, Eriq Ebouaney, Bukky Bakray et Thierry Frémont.

La série Liaison est créée et écrite par Virginie Brac, et est réalisée par Stephen Hopkins. Le programme est coproduit par Ringside Studios et Leonis Productions, deux sociétés soutenues par Newen Studio, et produite par Gub Neal, Jean-Benoît Gillig, Vincent Cassel, Sarada McDermott, Stephen Hopkins, Justin Thomson et Edward Barlow.

Rendez-vous donc dès le 24 février 2023 pour découvrir la première série française sur Apple TV+. Liaison comprendra six épisodes. Il y a un épisode chaque vendredi jusqu’au 31 mars 2023. Il n’est pour le moment pas précisé si d’autres programmes français verront le jour sur la plateforme de streaming.