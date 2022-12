Pour la première fois, Apple va faire produire des MacBook en dehors de la Chine et c’est le Vietnam qui a été retenu. Selon Nikkei, la production vietnamienne des ordinateurs portables aura lieu dès mai 2023 et sera assurée par Foxconn, le principal partenaire d’Apple.

Une production de MacBook au Vietnam dès 2023

Apple s’efforce d’ajouter des sites de production en dehors de la Chine pour toutes ses principales gammes de produits, mais le faire pour la dernière, à savoir le MacBook, a pris plus de temps en raison de la chaîne d’approvisionnement complexe nécessaire à la fabrication des ordinateurs portables. Ainsi, des iPhone sont produits en Inde et des Apple Watch, iPad et MacBook seront produits au Vietnam.

Apple travaille depuis près de deux ans sur des plans visant à transférer une partie de la fabrication des MacBook au Vietnam et a mis en place une ligne de production test dans le pays. Le groupe fait fabriquer entre 20 et 24 millions de MacBook par an, la production étant actuellement répartie entre des usines situées dans les villes chinoises de Chengdu, dans la province du Sichuan, et de Shanghai.

La diversification d’Apple au Vietnam a commencé avec les AirPods, qui y ont été produits en masse en 2020. La société a également transféré cette année une partie de la production d’iPad et d’Apple Watch dans le pays d’Asie. Et en octobre, Apple a annoncé avoir commencé à produire l’iPhone 14 en Inde, quelques semaines seulement après la sortie du téléphone.

Le transfert au Vietnam intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes (tout particulièrement entre les États-Unis et la Chine), mais aussi de perturbations de la production causées par les politiques chinoises de zéro-Covid et l’incertitude liée à leur assouplissement soudain au cours des dernières semaines.

Apple n’est pas la seule société à vouloir ne plus dépendre (quasi) exclusivement de la Chine. Par exemple, Google, Meta, Amazon et Microsoft ont décidé de répartir la production de la plupart des serveurs de leurs data centers à Taïwan, au Mexique et en Thaïlande.