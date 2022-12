Les utilisateurs avec un smartphone Android vont enfin être au même niveau que les autres avec l’application Apple TV. Selon une fuite de ShrimpApplePro, l’application est en cours développement.

Il faut savoir que l’application Apple TV existe déjà sur Android TV, il est possible de l’installer sur son téléviseur, sa box multimédia ou sa clé HDMI. On peut aussi en profiter sur iPhone, iPad, Apple TV (le boîtier), des téléviseurs de différentes marques ne tournant pas sous Android TV (les modèles de LG et Samsung par exemple), des consoles (PlayStation et Xbox), son PC via le site Internet et plus encore. Mais pour une raison très surprenante, Android sur les smartphones n’a pas le droit à son application dédiée, alors qu’il s’agit du système d’exploitation le plus utilisé dans le monde.

Il n’y a pour le moment pas d’information précise concernant la date de sortie pour la potentielle application Apple TV sur Android. On peut se douter que ce sera en 2023, mais reste à savoir quand exactement. Début d’année ? Milieu ? Fin ? C’est un mystère pour le moment.

Bien évidemment, l’arrivée de l’application sur les smartphones Android devrait aider le service Apple TV+ à gagner des utilisateurs et augmenter ses revenus. Pour rappel, la plateforme de streaming coûte 6,99€/mois.