Crash Bandicoot : On The Run a été un énorme succès lors de son lancement au mois de mars 2021, avec plus de 20 millions de téléchargements en à peine 4 jours. Malgré cette popularité initiale, le géant King (qui appartient à Activision) vient de décider que les serveurs du runner s’arrêteraient de tourner le 16 février 2023, soit quelques semaines seulement avant le deuxième anniversaire du titre. Les achats in apps ont été désactivés le 18 décembre et le jeu lui même ne semble déjà plus être disponible dans l’App Store.

Cet arrêt rapide laisse comprendre que Crash Bandicoot : On The Run a fini par lasser les joueurs ou n’a pas attiré autant de joueurs que l’espérait King. Il est aussi fort probable que le modèle économique mis en place par King au sein du jeu a fini par écœurer les joueurs, comme cela se passe de plus en plus souvent lorsque les free-to-play se montrent trop « gourmands » et pénalisent sans cesse ceux qui ne veulent pas avoir l’impression de jouer en location.

Si le Bandicoot le plus célèbre de la galaxie quitte donc bientôt nos mobiles, ce dernier reste bien présent sur consoles. Crash Team Rumble, un titre multijoueurs (en 4 vs 4) et cross platform, sera disponible l’an prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, et Xbox One.