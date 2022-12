Apple va-t-il sortir l’iPhone SE 4 ou le smartphone va-t-il être abandonné ? Selon les informations de Ming-Chi Kuo, c’est incertain en l’état, à tel point que le téléphone pourrait tout simplement être annulé.

Selon l’analyste bien renseigné, Apple va soit abandonner l’iPhone SE 4, soit reporter sa production à grande échelle à 2024. Cela s’expliquerait par les ventes systématiquement inférieures aux prévisions de smartphones d’entrée et de milieu de gamme comme l’iPhone SE 3, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 14 Plus.

Un autre facteur concerne l’écran de l’iPhone SE 4. Celui-ci occuperait une grande partie de la surface avant, sans les bordures habituelles que l’on connaît sur cette gamme. Le problème selon Kuo est que ce design entraînerait une augmentation des coûts et du prix de vente. En conséquence, Apple devra peut-être reconsidérer le positionnement du produit et le retour sur investissement de son téléphone.

Kuo conclut en expliquant que la réduction des dépenses inutiles de développement de nouveaux produits aidera également Apple à naviguer dans les défis de la récession économique mondiale en 2023.

Si l’on en croit les rumeurs qui ont été publiées ces derniers mois, l’iPhone SE 4 aura le même design général que l’iPhone XR. Cela implique le retrait du bouton Home et un écran occupant toute la surface. Il y aurait Face ID ou Touch ID présent au niveau du bouton d’allumage. L’écran ferait entre 5,7 et 6,1 pouces et serait LCD ou OLED. Apple n’aurait pas encore finalisé ses plans à ce sujet.