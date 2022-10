Des rendus pour l’iPhone SE 4 ont fait leur apparition et viennent confirmer les rumeurs, à savoir que le smartphone ressemblera comme deux gouttes d’eau à l’iPhone XR.

Les rendus de l’iPhone SE 4 viennent du leaker Jon Prosser. Il a parfois eu de bonnes informations, mais il est bon de rappeler qu’il est trompé à quelques reprises. Les informations du jour sont donc à prendre avec des pincettes.

Apple déciderait donc de reprendre le design de l’iPhone XR qui a vu le jour en septembre 2018. Ce n’est pas tellement une surprise en soi sachant que l’actuel iPhone SE dispose du design de l’iPhone 8. On est donc dans la continuité.

Ce changement serait en tout cas notable pour la gamme SE puisque cela marquerait le retrait du bouton Home, la présence de l’encoche, la reconnaissance faciale Face ID et un écran plus grand de 6,1 pouces. Il faut par contre s’attendre à avoir un écran LCD et non OLED, comme c’était le cas avec l’iPhone XR. Apple réserve l’écran OLED à ses smartphones premium.

Il n’y a pour le moment pas d’informations précises sur les caractéristiques techniques de l’iPhone SE 4. La date de sortie est également incertaine. Des rumeurs avaient évoqué 2024, mais l’existence des rendus suggère que des schémas circulent actuellement chez les fournisseurs d’Apple. Il est donc possible que la sortie soit plutôt pour 2023, mais cela reste bien sûr à confirmer.