Apple prépare un iPhone SE 4 et ce modèle devrait reprendre le design de l’iPhone XR selon les informations du leaker Jon Prosser. Celui-ci a déjà eu de bonnes informations dans le passé, mais il s’est également trompé à plusieurs reprises. La rumeur du jour semble toutefois crédible.

L’iPhone XR va être retour… plus ou moins

Selon Jon Prosser, l’iPhone SE 4 sera « juste un iPhone XR ». Cela implique des changements notables puisque le modèle actuel est basé sur l’iPhone 8. On retrouve donc un écran LCD de 4,7 pouces avec d’importantes bordures autour et la présence du bouton Home avec Touch ID.

Le fait de passer au design de l’iPhone XR va permettre d’avoir un écran LCD de 6,1 pouces, soit une différence notable. Ceux qui aiment les « petits » téléphones risquent de ne pas forcément apprécier ce choix d’Apple, surtout que le constructeur va également abandonner la gamme mini puisque les iPhone 14 n’auront pas un tel modèle.

Les autres changements sont l’arrivée de Face ID sur l’iPhone SE, sachant que le bouton Home et Touch ID disparaîtraient. Et qui dit présence de Face ID dit encoche sur la partie supérieure de l’écran.

Côté photo, il ne devrait pas avoir un gap important par rapport à l’iPhone SE existant puisque le capteur est relativement similaire. Pour ce qui est du processeur, Apple propose généralement sa dernière puce en date. Par exemple, l’iPhone SE de 2022 dispose de la puce A15, la même que l’on retrouve dans l’iPhone 13. Mais le scénario pourrait être différent cette fois, sachant que les iPhone 14 garderaient l’A15 — seuls les modèles Pro passeraient à l’A16.

Un format aidant les ventes ?

La date de présentation exacte du nouveau smartphone n’est pour l’instant pas connue. Il sera en tout cas intéressant de voir ce qu’il va se passer au niveau des ventes. Le modèle actuel ne se vend pas très bien, probablement parce que le grand public n’apprécie plus vraiment le design qui commence à dater et le fait que l’écran soit « petit ». Les ventes de l’iPhone 13 mini sont également mitigées, signe une nouvelle fois que les « petits » écrans n’attirent plus vraiment de nos jours.