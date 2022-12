Les ventes de Mac sont au beau fixe en Europe, et comme dans le même temps le marché du PC s’effondre sur le vieux continent, Apple devient l’un des principaux vendeurs d’ordinateurs dans l’UE ! Si l’on en croit en effet les chiffres de Canalys, 12,8 millions de PC/Mac se sont écoulés en Europe de l’ouest sur le Q3 2022, soit une chute des ventes de 21,6% sur un an (16,3 millions d’unités sur le Q3 2021). Tous les fabricants font grise mine – Lenovo (-24,1%), Asus (-24,4%), HP (-36,9%), Dell (-18,9%) -, tous sauf Apple dont les ventes de Mac ont dans le même temps progressé de 20,4% ! Résultat des courses, Apple se classe à la troisième place des plus gros vendeurs d’ordinateurs en Europe, et n’est plus très loin de la seconde place. DU JAMAIS VU !

Apple aurait ainsi écoulé 2,3 millions de Mac sur la période, à quelques encablures des 2,7 millions de PC écoulés par HP. On note aussi que pour la première fois sur un gros marché mondial, les ventes de Mac sont supérieures aux ventes des ordinateurs du fabricant texan Dell. Le Mac représente désormais 18,2% des ventes d’ordinateurs en Europe de l’Ouest. Beaucoup moins surprenant cette fois, Canalys rappelle que l’iPad domine le marché européen de la tablette. Même avec une baisse de ses ventes de 10% (2,8 millions d’iPad écoulés), la tablette d’Apple domine largement le marché européen devant Samsung (1,2 million de Galaxy Tab) et Lenovo (800 000 unités), et parvient même à grapiller de la part de marché (47% de Pdm sur le Q3 2022 contre 45,4% sur le Q3 2021) sachant que le marché de la tablette dans son ensemble a vu ses ventes diminuer de 13,1% sur un an.