Apple devrait sortir un iPad avec un écran OLED en 2024 et Samsung donne justement la priorité à cette dalle, selon les informations de The Elec.

Apple a fait pression depuis longtemps sur des sociétés comme Samsung pour qu’elles développent un écran OLED pour l’iPad qui utilise la technologie à deux couches. La double couche donne une durée de vie plus longue et rend l’écran plus lumineux, mais elle est plus coûteuse. Auparavant, Apple avait laissé tomber Samsung parce que la société ne voulait pas développer de tels écrans, et par la suite, Samsung a tenté de récupérer la commande.

Aujourd’hui, Samsung donne la priorité au développement de l’écran OLED avec la technologie à deux couches. Le groupe coréen a reporté l’investissement pour ce qui est du développement avec une seule couche. Samsung travaille sur cette approche depuis plus d’un an avec la société japonaise Ulvac. Désormais, la société met un terme à cet investissement et préfère investir dans le développement de sa méthode à double couche, sur laquelle il travaille avec la société Canon Tokki.

L’iPad Pro avec un écran OLED devrait arriver en 2024, aussi bien en 11 pouces qu’en 12,9 pouces. Il se murmure également qu’Apple proposerait la même année un écran OLED sur le MacBook Air de 13 pouces.