Apple annonce que la livraison en deux heures est désormais gratuite, et ce jusqu’au 24 décembre. Le fabricant précise que l’offre est valable sur les produits éligibles juste avant Noël.

Voici ce qu’indique Apple dans ses notes pour la livraison gratuite en deux heures :

Livraison gratuite en deux heures pour les achats de produits Apple éligibles réalisés entre le 22 et le 24 décembre 2022 dans la plupart des grandes villes. Cette offre concerne uniquement les achats d’iPhone, de Mac, d’iPad, d’Apple Watch, d’AirPods et d’Apple TV. Cette offre n’est pas disponible pour les Mac personnalisés, les produits gravés et certains types de commande, notamment les commandes réglées par virement bancaire ou par le biais d’un financement. Les délais de livraison varient selon l’adresse sélectionnée, la disponibilité des articles et l’heure à laquelle vous passez commande. Trouvez un Apple Store pour vérifier ses horaires d’ouverture ou passez à la validation de votre commande pour connaître le délai de livraison. Une signature est exigée à la livraison.