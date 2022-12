Poids lourd du logiciel de montage, le très performant DaVinci Resolve de Blackmagic Design est enfin disponible sur les iPad disposant à minima d’un processeur A12 ou d’un Apple Silicon (M1, M2). Toutes les fonctions ne sont pas disponibles, mais l’on resterait toutefois très proche de la version standard. La grosse limite concerne la résolution en sortie, qui ne dépasse pas la HD (720p). Le logiciel est gratuit au téléchargement, mais il faut tout de même débourser la modique somme de 94,99 dollars (sans doute plus de 100 euros ici) en un unique achat in-app pour débloquer toutes les fonctions. Difficile de prétendre après ça que l’iPad ne peut pas servir comme d’un outil professionnel.

Finalement, le seul gros hic… c’est que DaVinci Resolve n’est toujours pas disponible sur l’App Store français, une absence qui serait due à cause de soucis administratifs et législatifs. L’app sera disponible une fois les autorisations nécessaires obtenus, soit en 2023. On se retiendra de tout commentaire désobligeant, mais c’est peu dire que l’on a parfois envie de pester…