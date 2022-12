Après avoir concurrencé Apple Arcade en proposant des jeux, voilà que Netflix va se mettre en sport et ainsi concurrencer Apple Fitness+. Le service de streaming s’associe à Nike pour proposer des séances d’entrainement venant du Nike Training Club.

Les vidéos du Nike Training Club étaient auparavant exclusives à l’application iOS et Android, qui guide les utilisateurs à travers des programmes d’entraînement et des stratégies de bien-être. Nike indique qu’il proposera plus de 30 heures de vidéos sur Netflix, publiées en deux parties et disponibles en 10 langues. Avant d’arriver sur Netflix, le seul moyen de les regarder sur grand écran était de connecter son téléphone à un téléviseur, notamment via AirPlay. Étant donné qu’il est difficile de faire de l’exercice en regardant l’écran d’un téléphone, lancer une vidéo depuis Netflix devrait vous donner une excuse de moins pour éviter de faire de l’exercice.

La première collection comprend cinq programmes répartis sur 46 vidéos : commencez à vous entraîner avec les bases (13 épisodes), deux semaines pour un tronc plus fort (7 épisodes), tomber amoureux du yoga Vinyasa (6 épisodes), entraînement fractionné de haute intensité et force avec Tara (14 épisodes) et fitness feel good (6 épisodes) arrivent tous le 30 décembre. Un deuxième lot arrivera dans le courant de 2023. Une fois que les programmes seront disponibles, vous pourrez les trouver dans un espace Nike sur Netflix ou en cherchant « Nike » tout simplement.