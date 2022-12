Steve Jobs pouvait être un gars rugueux voire franchement imbuvable avec ses employés, et c’est peu dire que sa biographie officielle ne brosse pas le portrait d’un père aimant et toujours responsable. Mais le visionnaire au col roulé noir pouvait aussi être un chic type par moments, ainsi que le rapporte Regis McKenna – pilier du marketing d’Apple dans les années 70-80 – dans une anecdote bien de saison.



McKenna raconte en effet (voir vidéo ci-dessus) que lors du Noël 1998, il avait acheté pour chacun de ses petits-enfants un iMac coloré. Malheureusement, à peine ces beaux cadeaux sortis de leur boîte, l’un des iMac disposait d’un lecteur de CD-ROM qui ne fonctionnait pas. Regis McKenna contacte alors le SaV d’Apple… qui lui rétorque qu’aucune machine en panne n’est récupérée sans un long processus pouvant prendre plusieurs semaines (oui, ça s’est arrangé depuis…).

Un peu désemparé par la tristesse de sa petite fille, McKenna contacta alors directement par email Steve Jobs, dont il était resté un ami proche. Et forcément, quelques instants plus tard, le SaV annonçait à McKenna que l’iMac défectueux pouvait immédiatement être pris en charge. L’ex-consultant marketing d’Apple remercia alors Steve Jobs… qui lui renvoya une photo de lui tout sourire avec ce commentaire de circonstance : « Oh, Oh, Oh ! ». La magie de Noël, tout ça…