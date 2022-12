Comme chaque année, Apple va répondre présent pour le Nouvel An japonais. Cette fois-ci, il y aura des cartes-cadeaux et un AirTag en édition limitée avec l’achat de certains modèles d’iPhone.

Le montant de la carte cadeau varie selon le produit. Ainsi, l’achat d’une paire d’AirPods 2 permet d’avoir une carte cadeau d’un montant de 4 000 yens (28 euros). Pour les AirPods Pro 2, le montant est de 8 000 yens (57 euros). On monte à 12 000 yens (85 euros) pour une paire d’AirPods Max. Pour les iPhone 13, 13 mini, 12 et SE, la carte cadeau est de 8 000 yens. Les montants plus importants concernent l’achat de Mac avec 16 000 yens (113 euros) pour les MacBook mini ou Air ayant les puces M1 ou M2. Pour le MacBook Pro de 13 pouces et l’iMac de 24 pouces, c’est 24 000 yens (170 euros). Et pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, c’est 32 000 yens (226 euros).

Apple précise qu’il célébrera le Nouvel An chinois pendant deux jours (2 et 3 janvier), et que les 30 000 premiers clients qui achèteront un iPhone 13, 13 mini, 12 ou SE auront le droit à un AirTag en édition limitée. Il aura la gravure d’un lapin, en lien avec 2023 qui sera l’année du lapin.

Point important à prendre en compte : les commandes d’iPhone effectuées depuis l’application Apple Store ne permettront pas d’avoir l’AirTag en cadeau. Cela concernera uniquement les personnes qui passent par l’Apple Store en ligne via le site Internet.