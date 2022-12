Matt Fischer, le VP d’Apple Arcade, a fait un petit bilan du service dans les colonnes de CNET, et comme on peut s’en douter, le constat est globalement très positif. Matt Fischer estime que le démarrage d’Apple Arcade fut « excellent », et rappelle au passage que le nombre de jeux au lancement était supérieur au catalogue des services concurrents (Xbox Game Pass et PlayStation Plus compris). Certes, mais on ne parle pas des mêmes jeux non plus, d’autant qu’après une salve de titres indéniablement de qualité console (The Pathless, Fantasian, Inmost, etc.), Apple Arcade s’est malheureusement globalement englué dans des contenus beaucoup plus légers et casuals.

Matt Fischer ne nie même pas cette « casualisation » du service, et en fait même des tonnes sur le petit jeu indé Sneaky Sasquatch : « Des fans du jeu du monde entier, de tous âges, nous disent à quel point ils aiment Sneaky Sasquatch. Nous voyons un avenir brillant pour Sneaky ». Quant à l’arrivée massive des jeux « + », version Apple Arcade de jeux mobiles à succès (comme Fruit Ninja+ par exemple), le VP précise qu’il s’agissait là de répondre à une demande des joueurs. concernant les jeux qui quittent le service (ce qui n’est pour l’instant arrivé qu’une fois), Matt Fischer semble laisser entendre que ces retraits deviendraient réguliers et concerneraient « une poignée de jeux » chaque mois. Interrogé enfin sur l’hypothèse d’une console de jeu Apple, Matt Fischer élude la question, de façon abrupte. Le « trauma » de la Pippin est encore dans les têtes visiblement…