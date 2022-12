L’action d’Apple (AAPL) a pris un coup aujourd’hui, au point d’être à son plus bas niveau depuis juin 2021. Cela s’explique en partie par les problèmes de production et donc de stock d’iPhone.

L’action a chuté de 1,43% à 129,98 dollars, enregistrant une troisième baisse consécutive. Si Apple reste un modeste sur-performant pour 2022, avec une baisse de 27% qui est plus faible que la chute de 33% de l’indice Nasdaq 100, le groupe a été à la traîne de la jauge à forte teneur en technologie au cours du mois dernier.

La récente faiblesse est due à l’arrêt de la production dans une importante usine d’iPhone en Chine, qui contribue à une pénurie d’approvisionnement du téléphone. Cela concerne surtout les iPhone 14 Pro. D’autre part, la banque d’investissement JPMorgan a indiqué que l’offre d’iPhone s’améliore et se rapproche lentement de la parité avec la demande, bien qu’elle ait ajouté qu’Apple est généralement beaucoup plus avancé dans l’atteinte de la parité entre la demande et l’offre d’iPhone à cette période de l’année. En raison de ce problème, la banque s’attend à ce que les résultats du trimestre de décembre d’Apple soient modérés par rapport aux attentes du consensus.

Apple n’a pas encore communiqué une date pour la publication de ses prochains résultats financiers. Mais si l’on se base sur les années précédentes, ce sera à la fin janvier.