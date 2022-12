Le développeur Zhuowei Zhang a été en mesure de changer la police d’écriture d’iOS 16, alors que ce n’est normalement pas possible, le tout sans jailbreak. Il a dû utiliser une faille de sécurité.

La faille de sécurité utilisée est celle ayant pour identifiant CVE-2022-46689. Apple l’a déjà corrigée avec iOS 16.2, c’est pour cela que le développeur peut seulement l’exploiter avec iOS 16.1.2 et les versions antérieures. La vulnérabilité permet à une application d’exécuter un code arbitraire avec les privilèges du kernel.

C’est ainsi que le nécessaire a été fait pour exécuter du code permettant de modifier la police d’écriture d’iOS 16 (qui a pour nom San Francisco) afin d’en mettre d’autre. Le développeur propose notamment DejaVu Sans, DejaVu Serif, Go, Fira Sans, Segoe UI, Comic Sans MS et Choco Cooky (une police d’écriture que l’on retrouve sur les smartphones Galaxy de Samsung). On retrouve même une fonction pour importer une autre police, tant qu’elle est compatible avec iOS.

Le développeur explique que le processus devrait être sûr pour tout le monde, puisque toutes les modifications sont annulées après le redémarrage de l’iPhone. Il recommande malgré tout aux utilisateurs qui essaient la manipulation de faire une sauvegarde de leurs appareils avant de remplacer la police par défaut. Il précise également que le changement ne concerne qu’une partie du texte sur iOS, car d’autres parties du système utilisent des polices différentes.

Comment changer la police d’écriture d’iOS 16 sans jailbreak ? Il faut être sous iOS 16.1.2 ou une version antérieure. Il faut ensuite télécharger l’application au format IPA depuis GitHub et procéder à son installation. Une fois que c’est fait, il suffit de choisir sa police d’écriture préférée.