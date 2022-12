Il arrive que des constructeurs de smartphones Android postent des tweets depuis un iPhone et certains le remarquent. Le dernier en date est OnePlus, en réponse à un tweet de Marques Brownlee (MKBHD).

Chaque année, MKBHD propose les prix des meilleurs selon plusieurs catégories. Voici les gagnants de l’édition 2022 :

Meilleur grand téléphone : Samsung Galaxy S22 Ultra

Meilleur petit téléphone : ASUS Zenphone 9

Meilleur appareil photo/vidéo : Apple iPhone 14 Pro

Meilleure autonomie : ASUS Rog Phone 6

Meilleur design : Nothing Phone (1)

Meilleure valeur : Google Pixel 7

Plus gros fiasco : OnePlus 10T

Meilleur modèle (MVP) : Google Pixel 7

Celui qui s’est le plus amélioré : Google Pixel 7

Comme nous pouvons le voir, tout le monde a reçu des trophées positifs, sauf OnePlus qui se fait taper sur les doigts. Le constructeur a déçu de nombreux utilisateurs avec ses différentes décisions et ce qu’apporte le OnePlus 10.

Le compte Twitter officiel de OnePlus a répondu à MKBHD : « Comment réclamer notre trophée ? Nous vous prouverons que vous avez tort en 2023. #OnePlus11 », a tweeté la marque, faisant allusion à son OnePlus 11. Le YouTubeur aux 16 millions d’abonnés a alors remarqué que le tweet en question avait été envoyé depuis un iPhone.

Il faut savoir que Twitter a récemment retiré le nom de l’application utilisée pour les tweets (Twitter pour iPhone, Twitter pour Android, etc). Mais les applications tierces comme Tweetbot affichent toujours l’information. Il est donc techniquement toujours possible de savoir via quel moyen un message a été posté.