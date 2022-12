Le 3 janvier de cette année 2022, le cours d’AAPL (l’action Apple) culminait à 183 dollars, un plus haut historique qui permettait à la firme de Cupertino d’être la première société privée à atteindre le pallier des 3000 milliards de dollars de capitalisation. Après une chute de 3% de l’action dans la journée d’hier (à 125,92 dollars l’action), la capitalisation d’Apple avoisine désormais les 2000 milliards de dollars. C’est beaucoup, c’est énorme même, mais perdre le tiers de sa capitalisation en un an n’est pas anodin et montre qu’Apple n’est pas tout à fait imperméable à la crise actuelle, au delà des soubresauts de panique parfois injustifiés des actionnaires.

En cette fin d’année, outre l’inflation galopante, Apple a accumulé les mauvaises nouvelles qui ont fini par faire douter les investisseurs : les ventes médiocres de la gamme iPhone 14 (et plus que médiocres du modèle « Plus »), les évènements survenus à l’usine de Foxconn de Zhengzhou qui ont paralysé la production d’iPhone 14 Pro (qui eux se vendaient très bien jusque là), les incertitudes toujours plus vives sur un relais de croissance post iPhone (les rumeurs de report de lancement du casque Apple VR n’arrangeant rien), tous ces facteurs ont fini par s’agréger et à rendre AAPL un peu moins attractif.

Pas de panique cependant : Apple continue d’aligner des résultats records malgré les vents contraires, et la combinaison d’un base installée monumentale (1,5 milliard de clients) et d’un écosystème puissant assure un énorme fond de roulement financier qui protège presque totalement l’entreprise d’un « vrai » coup de grisou.