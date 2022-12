JD.com n’attendra donc pas la date du 23 janvier pour démarrer les promos du nouvel an chinois. Le géant chinois de l’eCommerce vient tout juste de démarrer une énorme campagne de promotions sur les iPhone 14 : le modèle de base est ainsi proposé avec une belle réduc de 900 yuans (soit 129 dollars de moins que le tarif d’origine), et de 1000 yuan de réduction (-143 dollars) sur le modèle iPhone 14 Plus. Les promotions sur les iPhone en Chine sont généralement plus fortes que dans d’autres pays, ce qui semble démontrer qu’Apple est prêt à faire de grosses concessions sur ce territoire pour maintenir sa place dans le top 5. De fait, cette stratégie semble fonctionner à merveille puisqu’Apple est le seul fabricant occidental à rentrer dans le top 10 des plus gros vendeurs de smartphones en Chine. Il est même arrivé que sur un mois voire Apple soit le fabricant numéro un dans le pays.

La grosse promotion de JD.com sur les iPhone 14/14 plus étonnera d’autant moins que ces modèles sont toujours à la peine. Le prix très élevé de ces modèles (qui n’ont plus rien d’une entrée de gamme) et des caractéristiques peu améliorées par rapport à l’iPhone 13 expliquent sans doute le désamour des acheteurs. A noter que JD.com applique aussi des promos (moins avantageuses certes) sur d’autres produits Apple que l’iPhone (MacBook Pro, iPad, AirPod, Apple Watch, etc…).