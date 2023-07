IDC vient de livrer ses chiffres pour le marché mobile chinois et le constat est sensiblement le même en tendance que celui proposé par Counterpoint pour l’évènement 618 : l’iPhone occupe la 4ème place du marché chinois avec une progression des ventes de 6,1% et une part de marché de 15,3%. Tous les autres fabricants du top 5 accusent une baisse des ventes (mesurée pour Oppo), tous hormis Huawei qui effectue une « remontada » impressionnante et se positionne à la 5ème place du marché, à quasi égalité avec Xiaomi. Les ventes de Huawei ont ainsi progressé de 76,1% sur la période, ce qui permet au fabricant de passer de 7,3% de Pdm (Q2 2022) à 13% de Pdm sur le Q2 2023. Huawei aussi proche d’Apple en Chine, on n’avait plus vu cela depuis la période d’avant l’embargo américain.

IDC ayant la réputation d’avoir la main plutôt lourde concernant les prévisions de ventes de produits Apple, ces chiffres sont à prendre avec les pincettes d’usage, d’autant que le confrère Counterpoint place Apple un voire deux crans plus haut dans le top 5 chinois.