Ce qui n’était jusqu’ici qu’une tendance vient d’être confirmé par Counterpoint : durant l’évènement 618, un festival commercial chinois (second en taille derrière les « Single Days » du mois de novembre) initié par JD.com en 2004, les ventes de smartphones ont chuté de 8% par rapport au 618 de 2022. Deux fabricants sont toutefois parvenus à tirer leur épingle du jeu, Apple… et Huawei. Les ventes d’iPhone entre le 1er et le 18 juin (la période du 618) ont ainsi augmenté de 8% par rapport à l’an dernier, ce qui permet à Apple d’atteindre 17,9% de Pdm sur la période concernée, juste derrière les 18,2% de Vivo (-13% de ventes). Derrière Apple, les ventes d’Honor s’effondrent (-22%), tout comme celles de Xiaomi (-14%) ou d’Oppo (-24%). A la 6ème place du marché mobile chinois, Huawei a connu un soubresaut durant le 618, avec des ventes en progression de 52% !

Il est à noter que l’an dernier, Apple n’était que le 5ème plus gros fabricant de l’évènement 618, avec une part de marché de « seulement » 15,2%. Les temps changent… Le score de l’iPhone cette année doit peut être aussi aux nombreuses promos dont l’iPhone a fait l’objet durant le 618, des promos pouvant aller jusqu’à -20% sur certains modèles.