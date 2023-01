Une année de plus au compteur, et au vu des évènements qui se sont produits durant 2022, on se demande fort si l’on ne devrait pas se souhaiter plutôt « Bonne chance ! » que « Bonne année ! ». C’est plus fort que tout cependant, et l’on va faire mine d’y croire encore (pour quelques semaines du moins); croire qu’au delà de l’impondérable, le petit monde de la tech en général, et d’Apple en particulier, saura nous en en mettre plein la vue, croire que la firme de Cupertino retrouvera son mojo en terme d’innovation réelle, croire que le futur casque VR d’Apple permettra de convaincre enfin le plus grand nombre qu’il y a quelque chose à gratter derrière cette technologie, croire que le prochain iPhone 15 sera vraiment un peu moins cher que l’iPhone 14 (parce que là, ce n’est plus possible…), croire que l’on aura droit, enfin, à un « one more thing » vraiment digne du prestige d’Apple.

Et s’il s’avère que nos souhaits soient déçus, est-ce que cela sera si grave sur le fond ? Car à vrai dire, nos petits passions pommées paraissent forcément un peu dérisoires eu égard à la marche actuelle de l’histoire humaine. Ballottés entre des crises multiples (sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques), les êtres humains que nous sommes ont souvent autre chose à penser qu’au prochain coloris de l’iPhone SE. Et ce n’est peut-être pas plus mal ainsi. Alors à tous nos lecteurs, à ceux qui affrontent les pires galères comme ceux qui vivent leurs plus grandes joies, ceux qui veulent y croire encore (et cela ne concerne pas seulement Apple) comme aux plus désabusés, à ceux toujours qui nous encouragent sans relâche ainsi qu’aux trolls velus qui arpentent nos articles, nous souhaitons, avec toute la prudence possible, une très bonne et heureuse année 2023 !!!