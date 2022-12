Apple peut-il vraiment modifier sa stratégie tarifaire concernant l’iPhone ? Si l’on en croit le leaker yeux1122, les très mauvaises ventes de l’iPhone 14 Plus en particulier et de la gamme iPhone 14 en général auraient fini par pousser Apple à envisager l’inenvisageable : une baisse du prix des futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Apple pourrait même mettre le paquet sur la baisse, avec 100 dollars/euros de moins à débourser… ce qui à vrai dire ne ferait que corriger (en partie qui plus est) l’augmentation de prix insensée sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 Plus pourrait ainsi être proposé aux alentours des 800 dollars tandis que l’iPhone 15 (non Pro) émargerait à environ 700 dollars. Une sacré ristourne certes, mais qu pourrait aussi se traduire par un écart de fonctionnalités encore plus grand avec les modèles Pro. Avec le risque que l’iPhone 15/15 Plus ne devienne une sorte d’iPhone SE+, les coloris flashy en moins… Peut-être serait-il préférable qu’Apple sonde un peu ses clients; Et pourquoi pas ici-même ? Chers lecteurs d’iPhoneAddict, seriez-vous intéressé par un iPhone 15/A5 Pro sans Dynamic Island, sans bloc photo « furiosa », sans finitions acier/verre, le tout pour 100 euros de moins que les actuels iPhone 14/14 Pro ? Telle est la question…