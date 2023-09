Apple a expédié la première vague d’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Plusieurs clients ont déjà obtenu leur numéro de suivi, avec UPS qui s’occupe de la livraison.

Une visite sur le suivi de commande du site d’Apple indique toujours le statut « En cours de préparation pour expédition ». Mais il est déjà possible d’avoir son numéro de suivi en mettant le numéro de commande ou son numéro de téléphone sur le site d’UPS… si vous êtes Américain. En effet, la manipulation ne fonctionne pas en Europe.

My iPhone 15 Pro pre-order is now showing in the UPS app. pic.twitter.com/8F5uNeU1nM

— Holden Satterwhite (@hesatter) September 17, 2023