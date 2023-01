C’est la fin pour l’application de météo Dark Sky rachetée par Apple, et ce depuis le 1er janvier 2023. L’équipe avait déjà annoncé que les utilisateurs pouvaient en profiter jusqu’au 31 décembre 2022.

Apple va également mettre fin à l’API de Dark Sky pour les applications météorologiques tierces le 31 mars. Le fabricant a lancé sa propre API WeatherKit en remplacement.

Apple a racheté Dark Sky en mars 2020 et a depuis intégré bon nombre de ses fonctionnalités directement dans son application Météo sur iPhone, iPad et Mac (avec macOS Ventura). En août 2020, Apple a mis un terme à Dark Sky sur Android et la société avait déclaré à l’époque qu’elle n’avait pas l’intention de mettre fin au support de l’application iOS.

« Le support pour l’application Dark Sky prendra fin le 1er janvier 2023. La technologie de prévision de Dark Sky sera intégrée à l’application Apple Météo avec iOS 16 cet automne », indiquait la description de l’application sur l’App Store en septembre dernier, avant la disponibilité d’iOS 16 en version finale.

Dark Sky était une application assez populaire, surtout aux États-Unis parce qu’elle n’était pas disponible sur l’App Store dans le reste du monde. L’avantage avec le rachat est que les fonctionnalités sont arrivées (ou vont arriver) dans l’application Météo d’Apple dans plusieurs régions.