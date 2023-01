L’équipe marketing de OnePlus a terminé l’année 2022 en trombe. Malgré son absence du classement MKBHD des meilleurs smartphones de l’année écoulée, la firme chinoise est bien décidée à relever le gant avec le OnePlus 11, dont les caractéristiques ont déjà largement fuité. Le fabricant a bombé le torse sur sa page Weibo, et affirme tout de go que « le moteur vibrant bionique » du futur OnePlus 11 est plus puissant que le moteur de vibration de l’iPhone 14 Pro. On ne se compare qu’aux meilleurs dit l’adage…

Sur le fond, OnePlus a peut-être raison. Le « moteur vibrant bionique » mis au point en collaboration avec AAC occupe tout de même un volume de 600 mm³, contre une moyenne de 360 mm³ sur les smartphones haut de gamme. Certes, la qualité des vibrations ne dépend pas uniquement de la place que le moteur peut prendre dans le boitier du smartphone, mais OnePlus déclare qu’il y a un lien évident entre le volume du moteur et sa puissance… Bon.

Outre son plus gros volume, le moteur de vibration du OnePlus 11 afficherait une faible latence et profiterait de nouveaux algorithmes qui amélioreraient sensiblement les vibrations à basse fréquence. Mieux encore, ce moteur pourrait gérer deux vibrations en même temps ! Voilà qui devrait apporter un vrai plus dans les jeux.