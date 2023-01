Apple TV+ a récemment mis en ligne une vidéo dévoilant les coulisses du film Emancipation avec Will Smith dans le rôle principal. Pour rappel, le film est sorti le 9 décembre sur le service de streaming.

Voici le synopsis officiel du film :

Emancipation raconte l’histoire de Peter (Will Smith), un homme qui fuit l’esclavage, en comptant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille, pour échapper aux traqueurs sans pitié et aux marais hostiles de la Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s’inspire des photos de « Peter le fouetté », prises en 1863 lors d’un examen médical de l’Armée de l’Union et parues pour la première fois dans le magazine Harper’s Weekly. L’une de ces photos, connue sous le nom de The Scourged Back (Le dos flagellé), qui montre le dos nu de Peter mutilé par les coups de fouet, a contribué à renforcer l’opposition publique à l’esclavage.

Antoine Fuqua est le réalisateur du film. Will Smith est accompagné par Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Steven Ogg, Grant Harvey et plus encore.

Emancipation a une note de 3,4/5 sur AlloCiné. Aux États-Unis, le film obtient 4,3/10 sur Metacritic, 6/10 sur IMDb et 46% sur Rotten Tomatoes pour ce qui est de l’appréciation du public.