A quelques heures de l’ouverture du CES 2023, LG vient d’annoncer les premiers téléviseurs avec QMS VRR (Quick Media Switching Variable Refresh Rate), une fonction qui permet de changer automatiquement la fréquence de rafraichissement de l’image en fonction du contenu (vidéo à 24 i/s, jeux à 60 ou 120 i/s par exemple). Sur l’Apple TV, une fonction similaire existe déjà, mais elle s’accompagne d’un écran noir entre chaque changement de fréquence (ce qui s’avèrerait plus que pénible lors du visionnage d’un film à fréquence variable comme Avatar 2…). Avec le QMS VRR, ce changement de fréquence de rafraichissement est instantané et surtout sans écran noir. Et la bonne nouvelle, c’est que cette fonction sera bientôt disponible sur l’Apple TV 4K 2022 !

Avatar 2 a été diffusé dans certaines salles en fréquence d’affichage variable. Le film pourrait être le premier du genre à bénéficier du QMS VRR sur les téléviseurs de prochaine génération

En fait, Apple avait annoncé le QMS VRR sur l’Apple TV pour la fin de l’année 2022, mais pour une raison encore inconnue, la box d’Apple n’a pas encore reçu la mise à jour idoine. Pour l’instant, seul LG a dévoilé des téléviseurs avec QMS VRR (modèles Z3, G3, C3), mais le CES sera sans aucun doute l’occasion d’ouvrir le spectre des appareils qui prennent en charge cette fonction.