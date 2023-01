Withings est une nouvelle fois présent au CES de Las Vegas. Le fabricant d’objets connectés a présenté le U-Scan, un accessoire d’analyse d’urine à domicile ! Ce petit appareil, qui est le résultat de 4 années de R&D, se place directement dans la cuvette des toilettes, à la façon d’un Canard WC, et transmet ses données à distance vers l’iPhone. L’U-Scan a la a forme d’un petit galet et dispose d’un logement pouvant accueillir des cartouches d’analyse. Les données sont transmises à l’app Health Mate. Deux cartouches seront proposées en Europe, la U-Scan Cycle Sync (suivi du cycle menstruel), et la U-Scan Nutri Balance (métabolisme et nutrition). A noter que les professionnels pourront se procurer cet accessoire via Withings Health Solutions, la diivision B2B « santé » de Withings.



Le U-Scan de Wihtings a récolté le CES 2023 Innovation Award

L’analyse d’urine (biomarqueurs) est assez pointue et permet donc de déceler les signes avant-coureurs de différents soucis de santé. Fini le laboratoire d’analyse donc (et toute la logistique contraignante derrière), ce qui ne sera pas du luxe à une époque où le secteur de santé est en déshérence et où le moindre rendez-vous oblige à jongler avec le calendrier. Le U-Scan sera commercialisé un peu plus tard dans l’année au prix de 500 euros (l’accessoire + une cartouche).