Une présentatrice d’infos de la chaîne CBS 8 à San Diego vient sans doute de faire sans le vouloir une monstrueuse publicité pour l’Apple Watch. Cette dernière a en effet raconté (longuement) à l’antenne comment la fonction de mesure de saturation en oxygène de son Apple Watch a sans doute sauvé la vie de son jeune fils. Marcella Lee et sa famille faisaient du ski dans le Colorado dans des conditions de froid plus difficiles qu’à l’habitude. Conjugué à la haute altitude, ces températures particulièrement basses ont généré des maux de tête à tous les membres de la famille de Lee, un soucis vite réglé avec un peu d’Ibuprofène et une plus grande consommation d’eau.

Mais au bout de quelques jours, le fils de Marcella Lee, 16 ans à peine, ne parvenait toujours pas à s’acclimater et a même refusé d’aller skier :« La nuit, quand j’ai vérifié que mon fils allait bien, j’ai remarqué que ses lèvres étaient un peu bleues, tout comme le bout de ses doigts » déclare la présentatrice. Inquiète de la tournure des évènements, Marcela Lee décida alors d’utiliser son Apple Watch pour mesurer la saturation en oxygène de son fils : « J’ai rapidement mis la montre sur mon fils et au fur et à mesure que les secondes s’écoulaient, ce qui est apparu était une saturation en oxygène effrayante de 66 %. »

Sachant qu’il faut vraiment s’inquiéter lorsque la saturation descend en dessous de 88, Marcela Lee emmena illico son fils aux urgences. Le médecin sur place mesura alors la saturation en oxygène à 67%, soit un point d’écart seulement avec la mesure prise par l’Apple Watch ! Le fils de Marcela Lee fut immédiatement pris en charge et reçu un diagnostic d’OPHA, œdème pulmonaire de haute altitude. « J’ai demandé à l’équipe médicale du Colorado ce qui se serait passé si j’avais attendu le lendemain matin, parce que j’ai pensé à le laisser dormir » déclara Lee. « Ils m’ont dit qu’éventuellement, avec une sat d’oxygène soutenue de seulement 66%, il aurait pu tomber dans le coma. »