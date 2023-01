L’Apple Store Confluence à Lyon va prochainement fermer ses portes. La boutique sera fermée à compter du 15 janvier, et ce jusqu’au mois de mars. Selon MacG, AppleCare fait passer l’information aux clients qui souhaitent obtenir prochainement un rendez-vous pour une réparation de produit.

Pourquoi cette fermeture ? L’Apple Store de Confluence à Lyon, qui fait 1 200 m2, va avoir le droit à des travaux pour un rafraîchissement général. Il n’y a pas plus d’informations sur le sujet pour le moment. Il est possible que le renouvellement touche le mobilier et les salles à l’arrière pour le personnel, ainsi que l’atelier pour le service après-vente. Un autre changement pourrait concerner le Genius Bar, avec celui-ci qui pourrait céder sa place et devenir un Genius Grove.

Les employés vont continuer à travailler pendant les travaux, mais ce sera à l’Apple Store Part-Dieu. Celui-ci se veut beaucoup plus fréquenté, ce sera donc une bonne nouvelle pour les clients sur place afin d’avoir plus rapidement un service. De plus, on peut se douter que les employés vont être régulièrement sollicités durant les semaines à venir sachant qu’Apple a déjà annoncé une hausse de prix notable pour le changement de batterie des iPhone. Ce sera une réalité dès le 1er mars et on peut imaginer que beaucoup de clients vont faire le nécessaire pour changer leur batterie avant cette date.