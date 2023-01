Apple TV+ partage aujourd’hui la fenêtre de sortie de la saison 2 de sa série Foundation, ainsi qu’un teaser. Nous avions jusqu’à présent eu le droit à une photo.

Le teaser de la saison 2 de la série Foundation montre le retour de plusieurs membres du casting, dont Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon, Lee Pace dans celui de Brother Day et Lou Llobell dans celui de Gaal Dornick. La vidéo donne également un bref aperçu de quelques bêtes de science-fiction et de quelques autres défis que les héros devront relever dans la nouvelle saison.

Voici le synopsis de la série :

L’empire galactique, dirigé par la dynastie génétique des clones de l’Empereur Cléon Ier, se voit prédire par la Psychohistoire (science imaginaire fondée par Hari Seldon) un effondrement suivi de 30 000 ans de ténèbres avant qu’un second empire galactique ne prenne la relève. La Psychohistoire a cependant découvert un moyen de réduire la durée de cette ère de ténèbres à 1 000 ans; en mettant en œuvre un plan élaboré par Seldon, plan qui sera appliqué sur la planète Terminus, la planète la plus lointaine et la plus désolée de toute la galaxie… Trois des personnages principaux de la suite de romans d’Asimov ont été féminisés pour cette série : la mathématicienne Gaal Dornick, la gardienne de la planète Terminus Salvor Hardin et le robot humanoïde Eto Demerziel. De même l’aspect génétique de la dynastie des empereurs clonés Cléon n’appartient qu’à la série.