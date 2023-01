Les semaines qui viennent s’annoncent tendues pour AAPL. La capitalisation d’Apple est passée il y a quelques heures sous la barre des 2000 milliards de dollars, avant de repasser juste au dessus un peu plus tard, et l’on sent bien que l’ambiance est un peu à l’inquiétude. « Combien Apple a t-il vendu d’iPhone lors du Q4 ? » est sans doute la question qui revient le plus souvent dans la bouche des actionnaires depuis quelques semaines, à quoi se rajoutent désormais des incertitudes concernant les ventes de MacBook, Apple Watch et d’AirPods. Apple traverse t-il vraiment un trou d’air ? On saura toute la vérité le 2 février prochain, qui est donc la date officielle de publication des résultats d’Apple pour le quatrième trimestre 2022.

Dans l’expectative, les société d’analyse des marchés commencent à modifier leurs prévisions. Ainsi, Wedbush abaisse sa prévision de cours AAPL de 200 à 175 dollars l’action, ce qui reste toujours bien au delà du cours actuel. Si les analystes de Wedbush estiment qu’AAPL va bien « superformer » à un moment ou un autre, les difficultés de production de l’usine de Foxconn à Zhengzhou et les incertitudes liées à l’environnement macro économique obligent à être un poil moins enthousiaste. Malgré cette prévision de cours revue à la baisse, les analystes Daniel Ives et John Katsingris réaffirment qu’Apple reste leur valeur tech préférée et qu’il serait pour le moins stupide de vendre de l’AAPL suite à quelques retours un peu moins positifs qu’à l’habitude.