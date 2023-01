AMD a présenté de nouveaux processeurs pour les ordinateurs portables et assure que sa puce Ryzen 9 7940HS est 30% plus rapide que le modèle M1 Pro d’Apple. On retrouve notamment ce modèle dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Le processeur Ryzen 9 7940HS dispose de 8 cœurs, 16 threads et une vitesse de pointe de 5,2 GHz. Lors de l’annonce de la nouvelle puce, la PDG d’AMD, Lisa Su, a indiqué que la nouvelle puce est jusqu’à 30% plus rapide que la puce M1 Pro d’Apple. Dans le détail, AMD affirme que son processeur est 34% plus rapide dans les charges de travail nécessitant plusieurs cœurs et 20% plus rapides que la puce M2 d’Apple dans les tâches d’intelligence artificielle.

Un autre élément non négligeable est l’autonomie. Les nouvelles puces Ryzen 7040 d’AMD vont dépasser les 30 heures d’autonomie en lecture vidéo avec les petits ordinateurs portables. C’est possible grâce à Ryzen AI, un moteur d’intelligence artificielle directement implanté dans les processeurs. Ces derniers sont 20% plus rapides dans les tâches d’intelligence artificielle que la puce M2 d’Apple, tout en étant 50% plus économes en énergie selon l’entreprise.

AMD a ensuite comparé les performances d’une puce Intel haut de gamme, le M1 Pro d’Apple, et celles de son nouveau processeur Ryzen 9 7940HS lors du rendu d’un objet dans l’application Blender. Dans la vidéo montrée sur scène, le M1 Pro est en retard sur le Ryzen 9 7940HS dans le rendu de l’objet. AMD dit avoir utilisé un MacBook Pro avec 32 Go de RAM, 1 To de stockage et tournant sous macOS Monterey.

On notera qu’il n’y a pas eu de comparaison avec la puce M1 Max d’Apple. Aussi, la puce M1 Pro a plus d’un an, là où le nouveau processeur Ryzen va être disponible en mars 2023. Dans le cas d’Apple, les puces M2 Pro et M2 Max devraient sortir au premier semestre de 2023.