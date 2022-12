2023 va être l’occasion d’avoir de nouveaux Mac, avec notamment des nouveautés pour les iMac, MacBook Pro et le Mac mini, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces embarqueront les puces M2 Pro et M2 Max, et potentiellement davantage de RAM. Ces puces n’existent pas encore, les ordinateurs portables devraient donc être les premiers à les avoir. Les puces succéderont assez logiquement aux M1 Pro et M1 Max que l’on a découvertes avec les MacBook Pro de 2021.

En soi, les rumeurs avaient annoncé une arrivée des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max de 14 et 16 pouces pour la fin de 2022, mais Apple aurait rencontré du retard dans la conception. Il faudrait maintenant attendre le premier trimestre de 2023 pour les découvrir.

Dans le même temps, Apple prépare un nouvel iMac avec la future puce M3. Il faudrait toutefois être patient parce que l’ordinateur tout-en-un n’arriverait pas avant la fin de 2023. Pour rappel, l’actuel iMac dispose de la puce M1 et a fait ses débuts en avril 2021. Apple a donc décidé de ne pas sortir une version avec la puce M2.

Le Mac mini est une autre machine en cours de développement, avec cette fois les puces M2 et M2 Pro. Là encore, l’arrivée doit se faire en 2023, mais il n’y a pas une période précise pour la sortie.