Les prochains MacBook Pro avec des écrans de 14 et 16 pouces font parler d’eux, avec quelques détails et la date de sortie. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il faut s’attendre à une arrivée entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

C’est une fenêtre assez large, mais le journaliste explique que les problèmes de production sont toujours d’actualité et il est toujours compliqué, même pour Apple, de définir un créneau de sortie précis.

Les puces M2 Pro et M2 Max vont naturellement être plus puissantes que les prédécesseurs, à savoir les M1 Pro et M1 Pro que l’on retrouve dans les MacBook Pro existants (sauf le modèle de 13 pouces). Gurman précise que l’un des gains notables avec les nouvelles puces se situerait au niveau des performances graphiques. C’était déjà le cas avec la M2 (que l’on retrouve dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces) par rapport à la M1.

Pour ce qui est des ordinateurs portables, le design ne devrait pas changer, ou alors très peu. Apple a déjà opéré à une modification avec les modèles M1 Pro et M1 Max, il serait donc étonnant qu’il y ait déjà une modification visuellement parlant.

À voir donc si ces machines seront prêtes dès cet automne ou s’il faudra attendre les premiers mois de 2023 pour les découvrir.