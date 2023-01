Le fabricant Satechi a dévoilé lors du CES 2023 le boitier USB4 NVMe SSD Pro, dont les débits culminent à 40 Gbit/s. Conçu spécifiquement pour l‘iPad et le Mac, ce boitier en aluminium et polycarbonate accueille des SSD M.2 NVMe (tailles 2280, 2250 et 2242 mm), et ce sans réclamer de compétences particulières de la part de l’utilisateur l’installation étant de type plug and play.

Le communiqué de Satechi dit tout ce qu’il y a à savoir sur le produit : « Le boîtier USB4 NVMe SSD Pro de Satechi permet une installation rapide et facile des disques M.2 NVMe. Prenant en charge les SSD haute vitesse USB4 et Thunderbolt 4 avec une vitesse de transmission de port en amont allant jusqu’à 40 Gbit/s, c’est la solution idéale pour étendre le stockage, mettre à niveau les systèmes, sauvegarder et récupérer des fichiers, récupérer et transférer des données. Les utilisateurs bénéficieront de performances de vitesse ultimes en utilisant les interfaces USB4 ou Thunderbolt 4. »

Satechi prévoit de commercialiser son nouveau boîtier SSD au second trimestre 2023 au prix de 119,99 dollars.