Ce 7 janvier 2023 marque le 20e anniversaire pour Safari. Apple a dévoilé son navigateur Internet à l’occasion de la Macworld Expo en 2003 à San Francisco, avec Steve Jobs pour la présentation.

Les évolutions de l’icône de Safari

À l’époque, Apple assurait que Safari chargeait les pages trois fois plus rapidement qu’Internet Explorer sur Mac. Internet Explorer était le navigateur par défaut sur Mac entre 1998 et la sortie d’OS X Panther (avec Safari) en octobre 2003. Cela faisait suite à un accord de cinq ans entre Apple et Microsoft.

« Safari est le navigateur le plus rapide sur Mac et nous prévoyons que beaucoup penseront que c’est le meilleur navigateur jamais créé », avait déclaré Steve Jobs, patron d’Apple, cité dans le communiqué de presse. « Nous ramenons l’innovation dans cette catégorie avec le premier navigateur entièrement nouveau créé depuis de nombreuses années ».

La bêta publique de Safari fut disponible avec OS X Jaguar après la présentation en janvier 2003. Plusieurs fonctionnalités étaient présentes, dont le moteur de rendu WebKit, la recherche Google depuis la barre d’outils, une amélioration de la gestion des marque-pages, un blocage optionnel des pop-up publicitaires et plus encore.

Safari est toujours d’actualité 20 ans plus tard. Le navigateur est arrivé en 2007 sur iPhone et en 2010 sur iPad. C’est aujourd’hui le troisième navigateur le plus utilisé dans le monde sur ordinateur avec une part de 8,98%. Le premier est Google Chrome avec 66,16%, suivi de Microsoft Edge avec 10,99%. Sur mobile, Chrome est devant avec 64,2%. Safari est deuxième avec 23,59%.