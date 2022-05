C’était attendu et c’est maintenant une réalité : Microsoft Edge a dépassé Safari et devient le deuxième navigateur le plus utilisé sur ordinateur. Le navigateur d’Apple perd donc du terrain et passe à la troisième place.

Microsoft Edge passe devant Safari

Selon les dernières données en date de StateCounter, Microsoft Edge a une part de marché de 10,01% au niveau des navigateurs sur ordinateur, là où Safari en a une de 9,61%. En comparaison, Google Chrome est loin, très loin devant avec une part de 66,64%. De son côté, Firefox est quatrième avec 7,86%, suivi par Opera avec 2,43% et Internet Explorer avec 0,97%.

Microsoft Edge a réussi à attirer davantage d’utilisateurs grâce à deux éléments. Le premier est tout simple : il s’agit du navigateur par défaut de Windows 11. Beaucoup de personnes se contentent du logiciel installé de base pour naviguer sur Internet. Le second point concerne le fait que Microsoft Edge ajoute régulièrement des nouveautés qui sont appréciées par la communauté. Certaines arrivent même plus tard sur Google Chrome. Par exemple, Chrome s’est récemment inspiré du logiciel de Microsoft en proposant un gestionnaire de téléchargements facilement accessible depuis le coin supérieur droit.

Pour ce qui est de Safari, il y a des critiques d’utilisateurs et de développeurs Web depuis quelques mois maintenant. Certains n’aiment pas le fait que le navigateur soit en retard par rapport à ses concurrents pour certaines technologies. D’ailleurs, le navigateur est qualifié de « pire navigateur » et « le nouvel Internet Explorer » par certains, ce qui a poussé Apple à vouloir savoir pourquoi son logiciel avait de telles appellations.