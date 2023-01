Un MacBook Air avec un écran de 15 pouces devrait bien voir le jour dans le courant de 2023, mais le modèle plus petit de 12 pouces ne sortirait finalement pas cette année selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Les premières fuites datent de juin et émanaient déjà de Gurman qui évoquait une sortie des MacBook Air de 12 et 15 pouces pour 2023, voire le début de 2024. En décembre, l’analyste Ross Young a précisé que la taille du grand modèle serait de 15,5 pouces et que la sortie aurait lieu au printemps.

Pour rappel, le modèle existant fait 13,6 pouces. Mais il n’y a pas eu du nouveau concernant le modèle de 12 pouces et celui-ci pourrait bien manquer 2023.

Il n’est pas précisé pourquoi Apple poursuit son travail avec le modèle de 15 pouces, mais a décidé de mettre de côté la variante de 12 pouces. Cela ne signifie pas pour autant que le petit modèle est annulé, il pourrait très bien arriver en 2024.

L’actuel MacBook Air de 13,6 pouces a vu le jour en juillet dernier. Sachant que son design a changé par rapport au modèle précédent, on peut imaginer que celui de 15 pouces pour 2023 n’évoluera pas et sera simplement une plus grande édition. Mais cela reste bien sûr à confirmer.