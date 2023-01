L’Inde n’a pas encore des Apple Store physiques, mais cela devrait prochainement changer. Apple a posté des offres d’emploi pour des personnes devant justement travailler dans ses futures boutiques indiennes.

Les offres d’emploi, qui comprennent des postes à temps plein et à temps partiel, font directement référence aux Apple Store, bien qu’il n’y ait aucune indication sur le nombre de places disponibles. Selon le Financial Times, au moins cinq employés situés à Bombay et New Dehli ont indiqué sur LinkedIn qu’ils avaient déjà été embauchés pour les futurs magasins, tandis que le responsable du recrutement d’Apple en Inde, Renu Sevanthi, a célébré la nouvelle de leur embauche dans un message sur le réseau.

Le fait qu’Apple compte ouvrir des boutiques en Inde n’est pas du tout une surprise. Cela fait des années que le groupe essaie d’ailleurs de le faire, mais certaines limitations locales l’ont empêché d’aller plus vite. En réalité, une première ouverture était attendue pour 2021, mais tout ce qui s’est passé avec le Covid-19 a mis en pause le projet. Même cette année, Apple a connu un report.

Pour rappel, l’Apple Store en ligne a fait ses débuts en Inde en 2020. Voilà que 2023 devrait marquer l’ouverture des premières boutiques physiques. Une ouverture vers le printemps est envisageable.