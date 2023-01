Shazam, le service de reconnaissance musicale appartenant à Apple, a partagé sa liste des artistes qui devraient percer en 2023. L’application effectue chaque jour des dizaines de millions de recherches pour permettre aux utilisateurs d’identifier la chanson qu’ils sont en train d’écouter. Cela fait du service un outil notable pour prédire qui seront les stars de demain.

Basée sur les données et les algorithmes prédictifs de Shazam, et associée à l’expertise de l’équipe éditoriale mondiale d’Apple Music, la sélection de 50 titres (disponible dans cette playlist) met en avant des artistes qui présentent des indicateurs de futur succès : une dynamique précoce et constante sur Shazam, ainsi que des tendances de reconnaissance dans plus d’un pays.

La sélection est diverse et internationale, avec des artistes venant des quatre coins du monde, notamment du Japon, de la Colombie, de l’Espagne, de la France et du Nigeria. Il y a cinq artistes français dans les 50 artistes à suivre et une artiste française dans le top 10 : Adé (qui est dans le top 10), Robin, STANY, Werenoi et Favé.

Des tops de Shazam pour les artistes à suivre

Voici 5 artistes ayant le potentiel de percer au niveau mondial en 2023 et les descriptions faites par Shazam :

Ice Spice (États-Unis) : depuis sa sortie en août, le hit Munch (Feeling You) s’est maintenu dans le top Hip-Hop/Rap de Shazam, avec un pic à la 11e place.

(États-Unis) : depuis sa sortie en août, le hit Munch (Feeling You) s’est maintenu dans le top Hip-Hop/Rap de Shazam, avec un pic à la 11e place. Rosa Linn (Arménie) : avec SNAP, la participante arménienne à l’Eurovision a livré l’une des 100 chansons les plus shazamées de 2022. Une chanson de rupture en anglais, qui a d’abord trouvé un public sur TikTok, ce qui a conduit à un pic de Shazams en octobre, plusieurs mois après le concours. Elle a été classée huit fois numéro 1 sur Shazam en Europe et en Asie.

(Arménie) : avec SNAP, la participante arménienne à l’Eurovision a livré l’une des 100 chansons les plus shazamées de 2022. Une chanson de rupture en anglais, qui a d’abord trouvé un public sur TikTok, ce qui a conduit à un pic de Shazams en octobre, plusieurs mois après le concours. Elle a été classée huit fois numéro 1 sur Shazam en Europe et en Asie. charlieonnafriday (États-Unis) : Enough, morceau hybride entre pop et rap, s’est positionné dans les classements Shazam dans 40 pays.

(États-Unis) : Enough, morceau hybride entre pop et rap, s’est positionné dans les classements Shazam dans 40 pays. Young Miko (Porto Rico) : Riri est la chanson de Young Miko la plus recherchée à ce jour, suite à son nombre record de shazams en septembre dernier.

(Porto Rico) : Riri est la chanson de Young Miko la plus recherchée à ce jour, suite à son nombre record de shazams en septembre dernier. Benson Boone (États-Unis) : il a fait son entrée dans le classement mondial Shazam avec deux titres se classant dans le top 200, cumulant chacune plus d’un million de shazams : GHOST TOWN et In The Stars.

Et voici 5 artistes qui se démarquent localement et les descriptions faites par Shazam :