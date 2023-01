Apple consolide sa stratégie de délocalisation de sa supply chain hors de Chine. Dans un contexte économique et géopolitique de plus en plus tendu, la firme de Cupertino a décidé d’augmenter la production d’iPhone en Inde. Entre avril et décembre 2022, Foxconn Technology Group et Wistron Corp. ont produit pour 2,5 milliards de dollars d’iPhone en Inde, des iPhone destinés à l’exportation sur les marchés internationaux. Cela correspond à une multiplication par deux du volume de production d’iPhone en Inde ! Des sources proches de la supply chain indiquent en outre que Pegatron, autre gros fournisseur d’Apple, s’apprêterait a délocaliser en Inde la production de 500 millions de dollars de produits Apple (pas seulement des iPhone donc).

Ces gros chiffres illustrent les efforts d’Apple pour ne plus dépendre entièrement de la supply chain chinoise. D’ici 2 ou 3 ans, 15 à 30% du volume global d’iPhone devrait sortir des usines indiennes de Foxconn, Wistron ou Pegatron. Cet objectif est d’autant plus réaliste que le gouvernement de Narendra Modi multiplie les efforts pour attirer les sociétés étrangères sur son sol, notamment avec des incitations fiscales.